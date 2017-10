Be Ready wint doelpuntrijke derby, scorende tieners helpen DIA en Right Oh

Dussense Boys - Be Ready 3-4 (2-2) - 31. 0-1 Robin van de Noort, 34. 1-1 Bob Leemans, 41. 1-2 Robin van de Noort, 42. 2-2 Bob Leemans (pen.), 63. 2-3 Bas van de Noort, 81. 2-4 Robin van de Noort, 85. 3-4 André Segeren

Buurtgenoot Dussense Boys wilde per se niet verliezen van Be Ready. Uiteindelijk won de koploper gezien het hele spelbeeld met 3-4, maar in de slotfase had Dussense Boys met een beetje meer geluk ook met de volle winst aan de haal kunnen gaan.

WDS'19 - DIA 1-3 (0-2) - 0-1 Niek Akkermans, 0-2 en 0-3 Remco Sluijk, 1-3 Kosturan Chillah.

De 18-jarige Dylan de Jong en de 17-jarige Remco Sluijk waren bij DIA de sterkhouders. De Jong hield Bayram Avci onder controle en Sluijk was dwingend op het middenveld.

OMC - SC Hoge Vucht 0-3 (0-2) - 0-1 Dimitri Sabajo, 0-2 en 0-3 Ibrahim Ikililou. Na een betere eerste helft kwam SC Hoge Vucht in de tweede helft onder druk te staan. Na de 0-3-tussenstand kreeg Hoge Vucht nog volop kansen om verder uit te lopen.

Raamsdonk - Right Oh 1-3 (1-1) - 1-0 e.d., 1-1 Stefan van Huizen, 1-2Jari Langmans, 1-3 Siem Velthoven.

Twintig minuten voor tijd viel de 16-jarige Siem Velthoven in bij Right Oh. De jeugdige invaller was met een assist en een treffer meteen belangrijk voor zijn team.

RFC - Boeimeer 0-0

Trainer Arie Boonstoppel had voor aanvang van de wedstrijd zijn contract ingeleverd. De chemie tussen trainer en selectie ontbrak. Dit belette RFC niet om er een goede wedstrijd van te maken. In de tweede helft miste RFC een toegekende strafschop. Martijn Clarijs raakte vanaf elf meter de lat. Doelman Mike de Bruyn van Boeimeer was met enkele goede reddingen weer belangrijk voor Boeimeer.

SV Terheijden - SC Emma 2-3 (1-2) - 1-0 Joris Noort, 1-1 e.d., 1-2 Christina Shendro, 2-2 Jason Joosen, 2-3 Christina Shendro.

Terheijden speelt te wisselvallig. Te vaak deze competitie. Ook nu tegen Emma werd er een onvoldoende gescoord.

VCW - Irene'58 0-4 (0-2) - 0-1, 0-2 en 0-3 Erwin Timmermans, 0-3 Wesley Eestermans.

Het team van trainer Tijs van Bragt ziet zich na de 0-4-overwiining in Wagenberg op VCW terug op de vierde plaats.. 'Wij gaven pas in de 75. minuut onze eerste kans weg,' liet Van Bragt weten.