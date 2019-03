Be-Ready walst over hekkensluiter Boeimeer heen, Terheijden en WDS'19 voeren druk op

zondag 1B Moerse Boys scoort nu wel in tien minuten tegen BMT en pakt (weer) periodeti­tel

15:11 Het heeft even geduurd, maar de wedstrijd Moerse Boys - BMT is zondag eindelijk uitgespeeld. Met een uitstekend resultaat voor de thuisploeg: De Moer scoorde nog in het restant van tien minuten en pakte zo de eerste periodetitel.