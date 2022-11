Be Ready speelt gelijk in fel duel: ‘Niet helemaal tevreden met punt’

Derde divisie Lijdensweg voor Dongen houdt aan: 13e nederlaag van het seizoen is een feit

Ook in de veertiende competitiewedstrijd is Dongen er niet in geslaagd de eerste zege van het seizoen te boeken. Ondanks dat de ploeg terugkwam van een 0-1-achterstand, stond er na negentig minuten voetballen 1-2 in het voordeel van UNA op het scorebord.

18:23