Be Ready pakt volle winst in blessuretijd, RFC wint met korfbaluitslag van Hoge Vucht

Right Oh - Be Ready 2-3 (1-0) - 1. Dani Langermans 1-0, 47. Robin van den Noort 1-1, 83. Jari Langermans 2-1, 85 Thomas Vergunst 2-2, 90. 2-3 Robin van den Noort (pen.)

Be Ready pakte een onverdiende 2-3-overwinning op een voor elke meter strijdend Right Oh. Be Ready-trainer Arno de Vries was een gelukkig man. “We hebben in vergelijking met vorige week twee klassen minder gespeeld. We zijn een gelukkige winnaar. Ik vond ons zo onrustig aan de bal, terwijl je een man over hebt. Dat spelen we gewoon slecht uit.” Leon Hutten van Right Oh was niet te spreken over de scheidsrechter. “Dit heb ik heel mijn leven niet meegemaakt...”