Be-Ready en RFC houden titelstrijd spannend, WDS'19 en Terheijden houden elkaar doelpuntrijk in evenwicht

zondag 4CKoploper Be-Ready had zich op een heet middagje in Teteringen voorbereid. DIA werd echter eenvoudig verslagen, 0-3. Achtervolger RFC had meer moeite met Chaam, maar won uiteindelijk ook met 0-3.

Right Oh - Raamsdonk 0-3 (0-0) 0-1 en 0-2 Marvin Blom, 0-3 Jordi van de Korput.

,,Right Oh had meer balbezit, maar kreeg nagenoeg geen kansen. Wij bleven vanuit de organisatie spelen en maakten de goals wel”, glunderde een tevreden John Janssens van Raamsdonk.

DIA - Be-Ready 0-3 (0-3) 0-1 Robin van den Noort, 0-2 Willem Schelle, 0-3 R. van den Noort.

,,We speelden aardig vandaag. Het enige wat ik mijn team kan aanrekenen is dat we na rust verzuimden om verder uit te lopen”, gaf Be-Ready trainer Marco Verschuren aan.

Chaam - RFC 0-3 (0-0) 0-1 Jeroen Kouwenberg, 0-2 Martijn Clarijs (pen.), 0-3 Marciano Broeders.

,,Chaam maakte het ons niet makkelijk, maar we benutten onze kansen en behaalden een verdiende overwinning”, zei RFC-trainer Mo Duzgun na afloop.

VCW - Blauw Wit’81 0-2 (0-1) 0-1 Bart van Laarhoven, 0-2 Nick Jansen.

,,In de eerste helft was het redelijk gelijkopgaand. Na de pauze was er meer druk van ons, maar Ruud Baaij liet de kans op 1-1 onbenut”, keek VCW-trainer Arjan Kwaaitaal terug.

WDS’19 - Terheijden 3-3 (2-2) 0-1 Pepijn van Asten, 1-1 Abdul Avci (pen.), 2-1 Ricky Staneke, 2-2 Ricky Staneke (e.d.), 2-3 Rik de Klerk, 3-3 A. Avci.

,,Dit was een slijtageslag met kansen over en weer”, keek trainer Gijs Smulders van WDS’19 terug. Trainer Fred Vrolijk van Terheijden dacht daar anders over: ,,In de tweede helft lieten wij de kans op 2-4 liggen. Ik denk dat wij het meeste recht op de overwinning hadden.”