Be-Ready en RFC blijven in titelrace, Dussense Boys dankt doelman Van Giessen

vrouwenvoetbal Bavel Vrouwen winnen verre uitwed­strijd, DSE toont veerkracht in degradatie­kra­ker

18:34 Het eerste vrouwenteam van Bavel won in Enschede, het tweede team verloor in Nijmegen. DSE boekte drie broodnodige punten in eigen huis tegen het eveneens laaggeklasseerde Prinses Irene.