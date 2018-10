Be Ready dolt met RFC, gelijkspel bij VCW - Terheijden

zondag 4CBe Ready neemt van een nog steeds ongeslagen Terheijden de koppositie over. Met wederom drie doelpunten was Robin van den Noort weer belangrijk voor zijn team. VCW en Terheijden hielden mekaar in evenwicht.

Berkdijk - Right 'Oh 1-1 (0-0) 0-1 Jari Langermans, 1-1 Okan Ozaslan.

,,We konden de muur van Berkdijk niet breken. Na rust liep het wel beter, maar ook de meermanssituatie konden we niet uitbuiten. We hebben dure punten laten liggen", gaf Right 'Oh-trainer Leon Hutten aan.

Boeimeer - Raamsdonk 3-1 (1-0) 1-0 en 2-0 Otmar Augustien, 3-0 Nischal Pale, 3-1 Marvin Blom.

Richard Hoogkamer van Boeimeer sprak over een 'welkome overwinning'. ,,Boeimeer heeft van ons gemakzucht geprofiteerd", oordeelde John Janssens van Raamsdonk. Marvin Blom (Raamsdonk) miste al in de tweede minuut een strafschop.

Be Ready - RFC 7-1 (3-1) 1-0 Bas van den Noort, 1-1 Joost Blom, 2-1 Thomas Vergunst, 3-1 Robin van den Noort, 4-1 Vergunst, 5-1 R. van den Noort, 6-1 Kevin van Gool, 7-1 R. van den Noort.

,,Meteen na de thee werd het 4-1 en was het gedaan met RFC", glunderde Arno de Vries van Be Ready.

DIA - Dussense Boys 2-4 (1-2) - 1-0 Remko Sluijk (pen.), 1-1 André Segeren, 1-2 Bart de Rade, 1-3 Harry Sassen, 2-3 Mike Poppelaars, 2-4 Segeren.

,,Na de 1-3 leek de wedstrijd op slot, totdat tot de 2-3 op slot, maar de slotfase was wel spannend. In blessuretijd werd het 2-4 voor ons", zei Antoine Hoevenaren van Dussense Boys.

Chaam - Blauw Wit'81 2-0 (0-0) 1-0 Martijn van den Broek, 2-0 Tim Hoefnagel.

,,Nadat we het de eerste 20 minuten zwaar hadden, ging het na enkele tactische omzettingen beter", zei Chaam-coach Jeroen Polman na afloop.

VCW - Terheijden 1-1 (1-1) 17. Lars Verschuren 0-1, 41. Dennis van Beek 1-1.

De 1-0, gescoord door Verschuren, was dan geen toevalstreffer. Een aanval van VCW werd naar de linkerkant verplaatst, waar Verschuren ongehinderd het strafschopgebied van Terheijden mocht binnenlopen. Aron van Nijnatten had het nakijken op de inzet van de VCW-aanvaller. Toen Verschuren met een hamstring blessure het veld moest verlaten, verdween ook het onbevangen spel van VCW.

In het laatste kwartier van de eerste helft kwam Terheijden terug in de wedstrijd. De gelijkmaker van Dennis van Beek was een optelsom van de verhoogde druk op VCW-doelman Hans Gelens, die bij de gelijkmaker de situatie verkeerd beoordeelde; 1-1.

Na de pauze was het vooral Terheijden dat druk zette en was het bij VCW onder het mom van 'vrouwen en kinderen eerst' zaak om de bal van het doel af te houden. Dit leverde weinig spektakel op en halverwege de tweede helft was de wedstrijd toe aan een doelpunt om er nog enigszins iets van te maken.

,,Wij speelden de eerste 25 minuten heel erg timide en er zat geen agressiviteit en pit in. We kwamen er maar niet doorheen. We zijn nog steeds ongeslagen. De punten gaan echt wel komen", oordeelde Terheijden trainer Fred Vrolijk.