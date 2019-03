Be-Ready blijft ook zonder trainer Arno de Vries op koers voor titel, RFC klopt Raamsdonk in derby

zondag 4CBij Be-Ready pakte de trainerswissel van deze week goed uit. WDS’19 werd het kind van de rekening voor de dadendrang van de ploeg uit Hank, 5-1. RFC had in de beginfase vooral moeite met zichzelf en de wind in plaats van met Raamsdonk. Pas in blessuretijd nam de thuisploeg flink afstand.

Be-Ready - WDS’19 5-1 (3-1) 1-0 Robin van den Noort, 1-1 Kevin Keehnen, 2-1 en 3-1 Robin van den Noort, 4-1 Kevin van Gool, 5-1 Safie Esmati.

,,Het was een meer dan verdiende overwinning voor Be-Ready. Zij waren gewoon feller in de duels”, keek WDS’19 trainer Gijs Smulders terug op de verloren wedstrijd. Marco Verschuren, de nieuwe trainer van Be-Ready, vond WDS'19 ‘minstens gelijkwaardig’. Met drie doelpunten was Robin van den Noort opnieuw belangrijk voor zijn team.

Blauw Wit ‘81 - Terheijden 7-2 (3-0) 1-0, 2-0 en 3-0 Thimo Netten, 4-0 Nick Jansen, 5-0 Toby Netten, 5-1 Jaimy de Koning, 6-1 Frank van Beek, 6-2 Dennis Meeuwesen, 7-2 Bart van Laarhoven.

“Na één minuut spelen stonden we met 1-0-achter en na een kwartier was het 2-0. Dit zijn we niet meer te boven gekomen. Dit had niets met de wind te maken, het was gewoon niet goed van onze kant. We staan nu weer met beide beentjes op de grond”, aldus Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

DIA - Right’Oh 2-2 (0-2) 0-1 Richard Jansen, 0-2 Mohamed Jakob, 1-2 Remco Sluijk, 2-2 Max Denisov.

,,Er had gezien de wind eigenlijk niet gevoetbald moeten worden, maar achteraf ben ik blij dat we niet verloren hebben. In de tweede helft met de wind in de rug kwamen we tot 2-2 terug en had er best meer ingezeten”, keek DIA-trainer Martijn Malinka terug.

RFC-Raamsdonk 2-1 (2-1) 15. Justin van Strien 0-1, 29. Stef Leijten 1-1, 32. Mickey Hoogmoed 2-1, 90+2. Hoogmoed 3-1, 90+3. Edgar Marquart 4-1.

Van normaal voetbal kon geen sprake zijn door de westerstorm die over het Veerse veld blies. Iedere bal die met de wind mee in de diepte werd gespeeld, was te hard. Alle ballen die ook maar een beetje de hoogte in gingen, kwamen net zo hard weer terug.



Verrassend was de voorsprong van Raamsdonk, na een kwartier spelen. Justin van Strien slingerde een vrije trap het zestienmetergebied in waar Luuk Nieuwesteeg de bal achter Martijn Clarijs kopte. RFC had een duidelijk veldoverwicht en kwam ook verdiend op gelijke hoogte. Stef Leijten zag zijn inzet via een vijandelijk been in het doel vliegen. Een paar minuten later lag ook de 2-1, via Mickey Hoogmoed, achter Raamsdonk-goalie Jari Meeuwissen. Daarmee was het verzet van Raamsdonk eigenlijk gebroken kwamen de gasten van het dorp nabij ook haast niet meer op de helft van RFC.

Tot in de blessuretijd wist Raamsdonk de marge tot een minimum te beperken. Pas in de blessuretijd waren waren Hoogmoed en Edgar Marquart nog trefzeker waarmee de uitslag toch nog wat geflatteerd uitviel gezien het povere spel van beide ploegen. Winnend trainer Mo Duzgun (RFC): ,,Het was zeker niet hoogstaand. Maar na twee verliespartijen was winst vandaag cruciaal.” Raamsdonk-trainer John Janssens vond de uitslag ‘geflatteerd'. ,,Zolang het 2-1 bleef, houd je altijd kans. Met de jongens die we nu beschikbaar hebben, hebben we het eigenlijk prima gedaan.”