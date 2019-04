Bavel Vrouwen winnen verre uitwedstrijd, DSE toont veerkracht in degradatiekraker

vrouwenvoetbalHet eerste vrouwenteam van Bavel won in Enschede, het tweede team verloor in Nijmegen. DSE boekte drie broodnodige punten in eigen huis tegen het eveneens laaggeklasseerde Prinses Irene.

HOOFDKLASSE B

Rigtersbleek - Bavel 0-1 (0-0).

,,We gaven weinig weg en lieten na vaker te scoren. We kwamen zelden tot niet in de problemen. Als we dit iedere week kunnen opbrengen, dan voorzie ik weinig problemen meer”, gaf Bavel-trainer Mark van Gils aan.

DSE - Prinses Irene 5-3 (2-2).

,,Het leek op wel een nacompetitiewedstrijd. De belangen voor beide ploegen waren enorm groot. We kwamen door tactische redenen al na zes minuten met 0-2 achter. Na wat omzettingen domineerden we de wedstrijd. Het was een ontzettend spannende wedstrijd, ik mag wel zeggen dat ik heel erg blij ben met deze overwinning’', waren de woorden van DSE-trainer Peter Baan na afloop.

EERSTE KLASSE D

Orion - Bavel 2 4-1 (1-1).

,,Voetballend was Orion zeker beter, toch hebben we zelf ook een prima wedstrijd gespeeld. Vanuit een gesloten organisatie hebben we veel kansen gecreëerd. In de tweede helft waren we een paar keer niet bij de les, daarvan hebben zij goed geprofiteerd’', zei Bavel-trainer Rens Bogers met gemengde gevoelens.