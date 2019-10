Bavel-vrouwen verliezen ook vijfde wedstrijd, eerste zege OVV'67

HOOFDKLASSE B

Bavel - Nooit Gedacht 1-3 (1-1) 1-0 Mares Beekers.

Bavel-trainer Mark van Gils zag wederom een goed Bavel, maar moest toezien hoe de punten mee gingen naar Nooit Gedacht. “Het begin was goed en we scoren ook de 1-0. Daarna maken zij te snel de 1-1", zei hij. “Maar daarna kwamen we wel beter in de duels. We maakten er op een goede manier een vechtwedstrijd van. Na een grote kans op de 2-1 maken juist zij de tweede treffer. De 1-3 was er een voor de statistieken.”