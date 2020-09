Bavel-vrouwen ‘starten weer niet fel genoeg’, driepunter DSE

Hoofdklasse B

Bavel - Buitenveldert 1-5 (0-2).

Het is voor de vrouwen van hoofdklasser Bavel een bekend riedeltje aan het worden: slap beginnen aan de wedstrijd en al snel tegen een achterstand aankijken. ,,Ook tegen Buitenveldert weer”, aldus trainer Jim Verhaart. Na een kwartier stond er een 0-2 stand op het scorebord. ,,We starten niet agressief genoeg. En ze waren niet per sé sterker.” Marès Beekers maakte na rust de enige Bavelse treffer. ,,Ik kan mijn ploeg in ieder geval niet verwijten dat ze geen vechtlust hebben getoond. Maar we moeten scherper beginnen.”

Someren - DSE 1-2 (1-1).

,,Zwaarbevochten drie punten”, aldus DSE-trainer Peter Baan. ,,Na de onverwachte nederlaag van vorige week wilden we natuurlijk niet weer punten laten liggen.” Het treffen is voor Baan een speciale, gezien het feit dat hij de coach van Someren goed kent. ,,We gunnen elkaar veel, behalve als we tegen elkaar spelen.”

Ashley de Bie zette DSE uit een vrije trap op voorsprong. Via de spits kwam Someren op gelijke hoogte. Senna el Messaoudi besliste de wedstrijd namens de Etten-Leurenaren met een volgens Baan ‘mooie solo’. ,,Misschien dat Someren vindt dat het recht had op meer. Maar dat maakt ons even niet uit. De eerste overwinning is binnen en dat is het enige dat telt.

Eerste klasse D

OVV'67 - Prinses Irene 2-1 (0-1).

Veerkrachtig zette OVV'67 tegen Prinses Irene een achterstand om in een driepunter. Femke Bol zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker en Wendy de Meulmeester maakte het een kwartier voor tijd af. ,,Gezien het wedstrijdbeeld een terechte zege", aldus trainer Patrick van Biezen.