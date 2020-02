Bavel-vrouwen blijven op zoek naar eerste zege, DSE onderuit bij koploper

Hoofdklasse B

Bavel - Witkampers 1-3 (1-3) 1-0 Zoë van Ginneken (pen.), 1-1 Dorien Braakman, 1-2 Marieke van de Pol, 1-3 Tessa Klein Braskamp.

Het contrast is groot in Bavel. Waar de mannen zich richten op promotie, dreigen de vrouwen uit de hoofdklasse te degraderen. Na het 1-3-verlies tegen Witkampers werd dat trieste vooruitzicht een stuk waarschijnlijker.

“Daar ga ik niet vanuit,” klonk Bavel- trainer Mark van Gils die zijn vijf jaar als trainer van het eerste vrouwenelftal van Bavel niet wil eindigen met degradatie. “We zitten in een moeilijke periode,” gaf hij voorafgaand aan het duel met Witkampers toe. “Een aantal spelers stopte, anderen kozen aan het eind van vorig seizoen voor studie of een andere club. Met te jonge en onervaren krachten moeten we dat verlies opvangen. En dat valt niet altijd mee.”

Bavel kwam op voorsprong tegen Witkampers door een benutte penalty van Zoë van Ginneken, 1-0. Daarna trok een betere tegenstander het spel naar zich toe en liep uiteindelijk naar 1-3 na goals van Dorien Braakman voor rust en het duo Marieke van de Pol en Tessa Klein Braskamp, 1-3.

“Op cruciale momenten werden we afgestraft, beslissende duels gingen verloren,” baalde trainer Van Gils. Een terugkerend verhaal volgens hem. “Hoogstaand was het niet, maar we waren gelijkwaardig. Minimaal een gelijkspel was een te halen resultaat geweest.”

DSE - Trekvogels 0-2 (0-0).

DSE-trainer Peter Baan zag zijn ploeg in de eerste helft controle over het duel zien hebben. “Roos Hop kreeg de grootste kans. In de tweede helft werd Trekvogels beter en maakten hun kansen wel af. Al met al hebben we prima gespeeld tegen de koploper.”

Eerste klasse D