Bavel Vrouwen 2 houdt zicht op handhaving na nipte zege, BSC strandt in eerste ronde

video Moerse Boys houdt zicht op promotie na zege op Vlissingen

19:17 De promotiedroom van Moerse Boys is nog steeds springlevend. In eigen huis rekende de ploeg van Jurgen Arnouts af met Vlissingen: 4-2. De Zeeuwen zijn door de nederlaag gedegradeerd naar de eerste klasse. De oranjehemden spelen in de halve finale tegen SC Bemmel.