Bavel verliest ruim van Ajax, maar beleeft ‘gaafste wedstrijd ooit’

Zondag stond vooral in het teken van genieten voor hoofdklasser Bavel. Genieten van de unieke ambiance, met een kleine 1.000 toeschouwers langs het veld. Genieten van het spelen tegen een topclub. En genieten van het strijden met topspeelsters. ,,Dit is het gaafste ooit”, jubelde Puik. ,,Ik heb nog nooit zo’n gave wedstrijd gespeeld.”



Twintig minuten hield Bavel het met meer geluk dan wijsheid vol tegen de Godendochters. Paal en lat stonden al een doelpunt in de weg, maar een foutieve terugspeelbal van Amber van Boxel, die zich afgelopen week in deze krant nog outte als Ajax-fan, leidde de openingsgoal van spits Ellen Jansen in. Een razendsnelle hattrick volgde.



Daarna was het prijsschieten voor de Amsterdammers. Bavel deed zijn best, maar dat was uiteraard niet goed genoeg. Er werd gerust met 0-7. Na rust hield Bavel opnieuw zo’n twintig minuten de ‘nul’, maar toen Ajax eenmaal los was, vielen er opnieuw zes tegentreffers.



Puik kon zich er niet al te druk over maken. ,,Ik hoop dat ze nog een biertje blijven drinken in de kantine”, besloot ze lachend.