Bavel tevreden met puntje tegen hoogvlieger, DSE viert feestje op ‘Super Sunday’

Bavel - Trekvogels 1-1 (1-1). 1-0 Zoë van Ginneken (pen).

De vrouwen van Bavel pakten knap een punt tegen de nummer twee Trekvogels. Trainer Jim Verhaart was erg tevreden over het spel van zijn ploeg. ,,We kenden de sterkste punten van Trekvogels en daar probeerden we op in te spelen. Die tactiek werd vooral op het begin heel erg goed uitgevoerd. De eerste twintig minuten domineerden wij de wedstrijd en kwamen we op voorsprong. Pleun van Ginneken werd door de keeper bij haar benen vastgepakt en toen mocht Zoë van Ginneken de penalty binnenschieten.

,,Halverwege de eerste helft werden we slordiger en kregen we door een lange bal van hun de 1-1 tegen", vervolgt Verhaart. ,,In de tweede helft heeft iedereen keihard gewerkt om het punt te verdedigen. Ik denk ook wel dat de uitslag op basis van de wedstrijd terecht is.”

Eldenia - OVV 1-1 (0-0). 1-1 Nikki Haagberg.

OVV’67 kwam niet verder dan een gelijkspel tegen de hekkensluiter. Op basis van de wedstrijd vond aanvoerder Rebecca van Aalst de uitslag terecht maar ze baalt wel van het vertoonde spel. ,,Het was niet veel vandaag. We hebben niet ons niveau gehaald wat we normaal halen. In de eerste helft lieten we te veel ruimte tussen de linies waardoor het spel erg rommelig was. Beide ploegen kwamen toen ook niet tot kansen. In de tweede helft deden we dat beter waardoor er vanzelf kansen kwamen. Toen maakten zij uit het niets een doelpunt waarvan ik dacht dat het buitenspel was. Uiteindelijk moeten we dan tevreden zijn dat we terugkomen naar 1-1.”

DSE - FC Berghuizen 3-1 (2-1). 1-0 Colinda van der Steen, 2-1 Nikki Saman, 3-1 Eva Pistis-Schrauwen

DSE-trainer Peter Baan vierde een bescheiden feestje. ,,Als we zelf blijven winnen wordt het gat vanzelf groter. Het was een lastige pot maar we winnen wel. Achterin staat het als een huis en het middenveld werkt keihard. We moeten er alleen minimaal vijf maken vandaag. Het was een echte vechtwedstrijd waarbij we grote kansen lieten liggen.Ik reken me nog niet rijk maar het is wel een extra fijne overwinning vandaag.’’