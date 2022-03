Bavel steelt puntje bij Trekvogels, OVV’67 komt terug van achterstand

Trekvogels - Bavel 1-1 (1-1). 1-1 Daisy van den Berghe.

,,De eerste helft ging gelijk op, de ploegen waren aan elkaar gewaagd”, vertelt Bavel-trainer Jim Verhaart. Na de 1-0 van Trekvogels wist Bavel nog terug te komen door in de eerste helft de 1-1 te scoren. De tweede helft was vooral overleven voor Bavel. Door uitstekende reddingen van de keeper wist Bavel met een punt naar huis te gaan. ,,We hebben een punt gestolen. De tweede helft was de tegenstander veel sterker, maar onze keeper heeft echt uitgeblonken', aldus Verhaart.

OVV’67 - Eldenia 2-2 (1-2). 1-2 Femke Bol, 2-2 Wendy de Meulmeester.

Een wedstrijd die gelijk opging waarin OVV’67 heeft gevochten voor een punt. ,,Het was een sportieve en goede wedstrijd. We hebben een punt gewonnen", zegt OVV’67-trainer Remi van Mourik. ,,We gingen hopen op de gelijkmaker en dus spelen met vier spitsen", vertelt Van Mourik.

FC Berghuizen - DSE 1-2 (1-1). 0-1 Colinda van der Steen, 1-2 Nikki Saman.

Het was een verre reis voor de vrouwen van DSE maar ze gingen met drie zwaarbevochten punten naar huis. DSE begon voorzichtig aan de wedstrijd en trainer Peter Baan was niet tevreden over de eerste helft. ,,We lieten Berghuizen veel te veel voetballen en zakte zelf teveel in. We wisten wel naar de 0-1 te counteren maar uiteindelijk gingen we met een terechte 1-1 de rust in.”

,,In de tweede helft moesten we beslissen of we hoog druk gingen zetten of inzakken en wachten op een kansje. De meiden kozen zelf om hoog druk te zetten en dat pakte goed uit. We kregen veel kansen en uiteindelijk viel het doelpunt tien minuten voor tijd. Daarna was het even billenknijpen toen Berghuizen alles of niets ging spelen, maar we wisten hem over de streep te trekken", voegde Baan nog toe.