Bavel speelt gelijk tegen directe concurrent, OVV’67 wint verrassend van nummer twee

Hoofdklasse B

‘t Zand - Bavel 0-0

Van een typische 0-0 wedstrijd wil trainer Jim Verhaart niet spreken. ,,Ik heb vandaag twee ploegen gezien die voor de winst gingen. Allebei speelden we vooruit en er kon aan beide kanten van het veld gescoord worden.” Het verschil tussen de ploegen op de ranglijst is maar twee punten. Dat de twee teams gewaagd aan elkaar zijn, is niet alleen uit de stand op te maken. ,,De wedstrijd ging twee kanten op. De eerste helft speelde we slordig. ‘t Zand kreeg snel een grote kans, hierdoor sloop er een beetje angst in de ploeg. Dit zorgde ervoor dat we niet in ons eigen spel kwamen. De tweede helft herpakten we ons en hadden we kansen om te scoren. Uiteindelijk is een gelijkspel de terechte uitkomst.”

SV Someren/NWC - DSE 1-6 (1-3). 0-1 Marthe van Erk, 0-2 Van Erk, 0-3 Nikki Saman, 1-4 Nidia Bos, 1-5 Eva Schrauwen, 1-6 Bos.

Een zeer kansrijk duel, gaf DSE-trainer Peter Baan aan. ,,Someren is een aparte ploeg om tegen te spelen. Ze hebben de meeste doelpunten voor, maar ook tegen. Vanaf het begin werden we vastgezet. Ze dwongen ons om de lange bal te spelen. Wij hebben alleen een topkeeper die als spelverdeler speelde vandaag. Britney Mouws legde ballen super zuiver weg. Waardoor we op het middenveld verder konden voetballen. Naast keeper Mouws blonk verdediger Nidia Bos uit. Bos is levensgevaarlijk in de lucht en wint elk duel. Nidia wist dan ook weer vandaag te scoren met het hoofd.’’

Eerste klasse D

OVV’67 - Orion 1-0 (0-0). 1-0 Rebecca van Aalst

,,Van tevoren hebben we onze tactiek speciaal aangepast op Orion. We begonnen erg sterk, zaten kort op de duels en creëerden de grootste kansen. De tegenstander was vooral bezig met klagen, dat geeft aan dat je goed bezig bent. Na een vrije trap van veertig meter, die de keepster volledig verkeert inschatte, kwamen we op voorsprong in de tweede helft. Daarna hebben we op karakter en vechtlust de drie punten binnengesleept”, aldus OVV’67 trainer Remi van Mourik.