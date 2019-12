Bavel schiet er elf in en bekert verder, Gilze geeft het weg

Rijen moest op het eigen sportpark zijn meerdere erkennen in Nemelaer, dat een klasse hoger acteert. Na negentig minuten stond er een 1-2 eindstand op het scorebord. Tot halverwege de eerste helft kwam Rijen zelden echt in de problemen, Nemelaer was voornamelijk gevaarlijk via schoten van afstand. Een fout van doelman Merwin de Jongh leidde na 25 minuten de 0-1 voor Nemelaer in. Gijs van Baast kon binnen schieten nadat De Jongh te lang treuzelde voor hij de bal weg wilde schieten. Toen Van Baast op slag van rust zijn tweede van de middag maakte en Nemelaer zo op 0-2 voorsprong schoot, werd het een moeilijke avond voor Rijen. De eretreffer was voor Roy Capitein.