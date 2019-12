Bavel pas na rust langs rivaal UVV'40, Chafik Boushaba schiet Groen Wit voorbij Irene'58

zondag 3BBavel zette de derby tegen UVV’40 na rust naar haar hand, 0-2. Een kanonskogel van Luuk Oomen, snel gevolgd door een donderslag van Niek Akkermans, besliste de wedstrijd in Bavels voordeel. Met drie goals werd Chafik Boushaba ‘man off the match’ bij Groen- Wit tegen Irene’58. De spits van de thuisclub voerde de stand op van 1-1 naar 4-1 en drukte een rechtstreekse concurrent voor degradatie dieper in de zorgen. Een sterk Gilze deed wat verwacht werd en won bij Be Ready.

Groen Wit - Irene’58 4-1 (1-1) 1-0 Yassine el Allouchi, 1-1 Jacco van Laarhoven, 2-1, 3-1 en 4-1 Chafik Boushaba.

Winnend Groen Wit-trainer Martijn van Galen zag zijn ploeg altijd leuk voetballen. “Maar meestal wel maar tot de zestienmeterlijn. Uit ons spel werd tot nu toe te weinig rendement gehaald. Dat ging tegen Irene'58 een stuk beter.” Irene'58-trainer Paul van Dijk zag zijn elftal kort na rust snel gelijk maken. “Er kwamen zelfs kansen op meer, maar in het laatste half uur gaven we alles weg.”

Groen Wit-speler Chafik Boushaba (midden) scoorde een hattrick tegen Irene'58.

TSV Gudok - Oosterhout 2-2 (1-1) 0-1 Kazim Aydin, 1-1 en 2-1 Gudok, 2-2 Tom Kolkert.

Oosterhout-trainer Richard van Gils: “Voor rust namen we niet genoeg afstand. Kansen op 0-2 en 0-3 lieten we liggen. Na rust was Gudok sterker, maar mijn ploeg toonde veerkracht na de 2-1 met de gelijkmaker. Al met al toch een verdiend gelijkspel.”

Be Ready - Gilze 2-4 (1-2) 0-1 Rick van den Dungen, 0-2 Stan de Kock, 1-2 Robin van den Berk, 2-2 Stephan Huismans, 2-3 Vasco Oerlemans, 2-4 Van den Dungen.

“Gilze was gewoon beter,” vond Be Ready-trainer Marco Verschuren. “Het is de beste ploeg waar we tot nu toe tegen hebben gespeeld.” Collega Jeremy Buchly vond dat een mooi compliment. “Er zat nog meer in dan de 2-4. We draaien lekker mee.”

UVV'40 - Bavel 0-2 (0-0) 0-1 Luuk Oomen, 0-2 Niek Akkermans.

De nieuwe kunstgrasmat werd in Ulvenhout in gebruik genomen. UVV'40-trainer Johan Gabriëls hoopt op meer doelpunten van zijn ploeg op de nieuwe mat. “Zeven goals gemaakt in negen wedstrijden. Dat is te weinig. Daar zaten nog twee penalty’s bij ook. Complimenten krijgen we genoeg voor ons spel, maar we willen liever de punten.”

De goal van Luuk Oomen in de 53ste minuut voelde als de beslissing in de derby. “Hij ging er lekker in,” vond Oomen. “Ik kreeg hem aangespeeld, controleerde met mijn hoofd en ramde hem van een meter of vijftien vol op de wreef binnen.”

De tweede treffer van Bavel viel een kwartier voor tijd. Weer met een pegel van afstand, gelanceerd door Niek Akkermans. De 0-2 kwam erna slechts eenmaal in gevaar toen invaller Nick van de Velde van dichtbij op de sterk keepende Glenn van Peer schoot.

Virtus was vrij.