Bavel pakt puntje tegen kampioen DSE, OVV’67 verliest na 2-0-voorsprong

,,Het was een hele matte derby’’, begon DSE-trainer Peter Baan. ,,De focus en scherpte was er niet. Het is ook moeilijk als de resultaten er niet meer toedoen. We hebben kansen gehad op 2-0 maar die valt steeds niet. Dan weet je bij een 1-0 stand dat je de deksel op de neus kan krijgen. We lopen hierdoor de periode drie titel mis maar lang treuren doen we niet. We hebben twee schalen gepakt en dat is dik verdiend. We hebben aankomende donderdag nog een barbecue met het team en sluiten daarmee een fantastisch seizoen af. Twee kampioenen, wat wil je nog meer’’, klonk Baan trots.