Bavel op koers voor periodetitel na ruime zege tegen Dubbeldam, Stan de Kock scoort er vier voor Gilze

zondag 3BMet een 0-5-zege bij concurrent Dubbeldam nam koploper Bavel revanche voor het thuisverlies van vorige zondag tegen TSV Gudok. Met twee punten meer dan Gilze blijft Bavel de grootste kanshebber voor de eerste periodetitel, in deze competitie dit seizoen pas beslist na twaalf duels. Bij Gilze was Stan de Kock in bloedvorm, de aanvaller scoorde vier keer.

Be Ready - TSV Gudok 2-0 (1-0). 1-0 Thomas Vergunst, 2-0 Siem Velthoven.

“Een heerlijk potje, zo ga je lekker de winterstop in,” was Be Ready-trainer Marco Verschuren blij. “TSV Gudok voetbalde open en aanvallend, wij konden profiteren. Fijn na die zeperd van vorige week.”

Virtus - Irene’58 1-0 (1-0). 1-0 Tom Wijne.

In de tweede helft werd met pijn en moeite de nul gehouden door Virtus. “Jammer, gezien de mogelijkheden hadden we meer verdiend”, vond Irene'58-trainer Paul van Dijk. Virtus-trainer Siwa Ken Aigbosuria bevestigde het: “Ik was blij met die treffer van Wijne, want na rust kregen we het knap lastig tegen Irene'58.”

RCD - Groen Wit 1-4 (1-0). 1-0 RCD, 1-1 Koen Vaas, 1-2 Chafik Boushaba, 1-3 Vaas, 1-4 Boushaba.

Groen Wit- trainer Martijn van Galen zag zijn ploeg dik verdiend winnen. “Zelfs die goal van RCD werd onterecht goedgekeurd. Daarna volgde een vracht aan kansen van onze kant.”

ZIGO - Gilze 2-6 (2-2). 0-1 Stan de Kock, 1-1 Mike Verhagen, 1-2 De Kock, 22 Niek van Gestel (pen.), 2-3 Rick van den Dungen, 2-4 De Kock, 2-5 Willem van Eijck, 2-6 De Kock.

In een nogal tumultueus duel (de scheids staakte de wedstrijd een kwartier voor tijd tijdelijk, omdat hij het commentaar van beide kanten beu was) nam Gilze alsnog fors afstand van ZIGO.

UVV’40 - Oosterhout 0-2 (0-1). 0-1 Sandro Ariza, 0-2 Tom Kolkert.

“Oosterhout was een maatje te groot voor ons", gaf UVV'40-trainer Johan Gabriëls toe. Oosterhout-trainer Richard van Gils zag zijn ploeg domineren. “Gezien ons spel was de marge van 0-2 te klein.”

Dubbeldam - Bavel 0-5 (0-3). 0-1 en 0-2 Daan Diepstraten, 0-3 en 0-4 Niek Akkermans, 0-5 Diepstraten.

Bavel-trainer Coen Rijppaert was na afloop tevreden over het vertoonde spel. “Of de ploeg revanchegevoelens had? Ik weet het niet. Maar de focus op een goed resultaat lag er op.”