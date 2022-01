Bavel met opgeheven hoofd uit bekertoernooi: ‘We mogen trots zijn op wat we hebben gebracht’

Bavel liet zich dan ook niet wegspelen door Excelsior, dat naar eigen zeggen voor een grote zege naar Bavel getrokken was. De Rotterdammers, stijf onderaan in de eredivisie, wilden op die manier zichzelf en de buitenwereld bewijzen dat er echt wel gevoetbald kan worden. Een doemscenario dreigde daardoor voor Bavel, zeker nadat al na twee minuten een verwoestende uithaal van Danielle Noordermeer via een Bavelse rug binnen vloog.

De thuisclub richtte vlot de rug, zag na vijf minuten een knappe vrije trap van Pleun van Ginneken net over de lat vliegen, maar moest ook toekijken hoe Excelsior nog binnen een kwartier de score verdubbelen. Nikki Ridder promoveerde een uitstekende pass tot 0-2. Daarna ebde de Rotterdamse storm weg, al bleven de bezoekers natuurlijk wel een tandje beter dan de hardwerkende thuisclub.

Zuiverheid

Met wat minder schroom en wat meer gogme en zuiverheid had de thuisclub Excelsior in die fase meer pijn kunnen doen. Telkens leek er een kans op een counter, maar het lukte de groen-witten niet de bal achter de toch niet van vertrouwen overlopende defensie van Excelsior te plaatsen. Het dichtst bij de 1-2 was nog Hilde Veth, die haar geweldige uithaal net naast het doel zag vliegen.

Quote We mogen vooral trots zijn op wat we vandaag hebben gebracht trainer Jim Verhaart

Na een half uur viel de 0-3 en daarmee de definitieve beslissing van de wedstrijd. Opnieuw was het Noordermeer die vanaf randje zestien uithaalde. Ook deze keer werd de bal van richting veranderd, waardoor keepster Isa Zomer haar hand net niet genoeg achter de bal kreeg. Even was er nog protest van de thuisclub, of de bal al dan niet over de lijn was, maar de grensrechter was resoluut.

Strijdbaar

Na rust kwam Bavel met herwonnen zelfvertrouwen uit de kleedkamer, zag ook trainer Jim Verhaart, die sowieso in zijn nopjes was met het spel van zijn team: ,,Je weet op voorhand dat het pittig wordt tegen zo’n tegenstander, jammer dat de bal er dan zo snel al in ligt. Ik had hen echter nog wel wat scherper verwacht. Al lag dat ook aan het strijdbare spel van ons. We hebben gevochten en gestreden, wilden ondanks de 0-3-achterstand na rust echt nog wel wat laten zien. We mogen vooral trots zijn op wat we vandaag hebben gebracht, en vooral wat we op weg naar deze wedstrijd hebben gebracht. Ik ben dus een tevreden coach.”

Ook na rust was Excelsior beter, maar vond het aanvankelijk vooral keepster Zomer op de weg. Zij redde bekwaam op een lastige zwabberbal van Stephanie Aurelio Coelhio, dook enkele keren onvervaard in de voeten van een bezoekster, maar zag in de 80ste minuut een bal via het eigen lichaam schlemielig in het doel vallen: 0-4. De op basis van de getoonde werklust dik verdiende eretreffer viel uiteindelijk toch nog. Na goed doorzetten van Mandy Beenackers op de linkervleugel was het invalster Daisy Stoffelen die de eindstand in de 85ste minuut op 1-4 bracht.