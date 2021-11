Bavel maakt einde aan negatieve serie, RBC kan muur van Uno Animo niet slechten

Bavel - FC Tilburg 3-1 (1-1). 1-0 Daan Diepstraten, 1-1, 2-1 Jens de Jong, 3-1 Diepstraten.

,,Blij mee, dit geeft de burger moed”, aldus Bavel-trainer Coen Rijppaert. ,,De eerste helft ging nog gelijk op, hoewel wij de beste kansen kregen. Na rust hebben we niets meer weggegeven. Het heeft een paar weken niet meegezeten, daarom is het mooi dat we deze over de streep hebben getrokken.” Goalgetter Niek Akkermans kwam vandaag niet tot scoren maar was wel belangrijk. ,,Bij alle goals kwam de assist van Niek”, keek Rijppaert tevreden terug.

Madese Boys - JEKA 1-0 (1-0). 1-0 Sven van der Made.

,,Een welkome overwinning op mijn verjaardag. Een mooi cadeau, al ben ik vandaag wel drie jaar ouder geworden”, aldus trainer Dion Schuurmans van Madese Boys. ,,Voor rust vond ik dat wij de beste kansen hadden, dat bleef ook na rust op de counter zo, ondanks een aandringend JEKA.”

Collega Ivo van Moergestel van de bezoekers baalde: ,,De eerste helft was van beide kanten gewoon slecht, op een ongelofelijk knollenveld. We kwamen door een frommelgoal op achterstand, na de rust waren we sterker maar we kwamen er voetballend gewoon niet doorheen. Jammer, want we hadden hier vandaag goede zaken kunnen doen, zeker gezien het lastige programma met Cluzona en VOAB komende week.”

Uno Animo - RBC 1-1 (1-0). 1-0 Bodie Scholten, 1-1 Marvin Reuvers.

,,Dit zijn de lastigste duels natuurlijk. Frustrerend dat deze manier van voetballen beloond wordt”, keek RBC-trainer Robert Braber naar het spel van de thuisclub. ,,Normaal heb ik alle respect voor de tegenstander, maar vandaag heb ik een ploeg gezien die op een negatieve manier over het randje speelde en alles aangreep om maar niet te hoeven voetballen. Maar goed, dat weet je, iedereen wil van ons winnen, het is aan ons om ons daar tegen te wapenen.”

Uno Animo kwam na 25 minuten door een vrije trap op voorsprong. ,,Precies wat het wilde natuurlijk. Daarna hebben we ons te veel gek laten maken, dat speelt de tegenstander nog eens extra in de kaart.” RBC drukte Uno Animo terug op eigen helft, kreeg via Jaimy van der Weg en Gerson Pisas de nodige kansen op een treffer, maar zag alleen Marvin Reuvers van afstand doeltreffend uithalen. ,,Aanvallend brachten we te weinig, we hadden meer mogen doen met een viertal goede mogelijkheden”, aldus Braber. Ondanks het puntverlies is RBC nog steeds kansrijk in de strijd om de periodetitel. ,,Er is nog niets aan de hand, de rug rechten en op naar volgende week”, keek Braber al vooruit op het duel met rechtstreeks concurrent TSC. Al zit ook VOAB nog op het vinkentouw om het eerste prijsje binnen te hengelen.