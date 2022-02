‘Bavel leverde niet de strijd die wij gewend zijn’ en dus pakt DSE de volle buit in de hoofdklassederby

Beide teams stonden in het begin van het seizoen in de poulefase van het bekertoernooi al tegenover elkaar. Ook toen won DSE, maar Bavel mocht als nummer twee ook door naar de knock-out-fase. Voor DSE was het bekertoernooi hierna snel afgelopen, maar Bavel stuntte drie keer op rij tot eredivisieclub Excelsior een einde aan het avontuur maakte.

DSE en Bavel behoren tot de gevestigde orde in de hoofdklasse. In de seizoenen voorafgaand aan de coronaellende was Bavel voor DSE de te kloppen ploeg. Bavel eindigde meestal in de top vijf, terwijl DSE maar net boven de degradatiestreep eindigde. Bavel heeft echter de laatste jaren aan kwaliteit ingeboet, terwijl DSE sterker is geworden.

Trainer Peter Baan, die tijdens de derby vanwege een positieve corona-besmetting ontbrak, kijkt er niet vreemd van op dat zijn ploeg koploper is. ,,We hadden vroeger een smalle selectie. De afgelopen jaren zijn diverse jonge talenten naar DSE gekomen. Ik heb de sterke lichting onder negentien vervroegd door laten stromen waardoor ik een selectie van ruim dertig speelsters kreeg. Bovendien zijn we dit seizoen versterkt door de komst van Excelsior-speelsters Nidia Bos, Marthe van Erk en jeugdinternational Senna El Messaoudi. We gaan dan ook voor promotie naar de topklasse.’’

Heer en meester

Baan verwachtte dat het treffen met Bavel een lastige klus zou worden, maar dit pakte anders uit zoals ook zijn plaatsvervanger Marcel van Hees beaamde. ,,Bavel leverde niet de strijd die wij gewend zijn. Wij waren heer en meester. Door een snelle 0-2-voorsprong ontstond er voor ons natuurlijk wel een droomscenario.’’

DSE kwam al in de tweede minuut op voorsprong toen Bavel-keepster Isa Zomer een voorzet van Ashley de Bie onder zich door liet glippen en Janneke Haast raak schoot. Zeven minuten later schoot De Bie vanaf elf meter 0-2 tegen de touwen na een twijfelachtige overtreding binnen de zestien op Senna El Messaoudi. DSE kon in het restant van de eerste helft niet meer voor dreiging zorgen. Bavel raakte beter op dreef maar kon ook geen potten breken. Een vrije trap van Zoë van Ginneken, die rakelings naast ging, was het enige wapenfeit.

Na rust bakte de thuisploeg er niet veel meer van en liep DSE door treffers van Ashley de Bie en Senna El Messaoudi uit naar 0-4. DSE maakte in de derby met de snelle spitsen Roos Hop en Senna El Messaoudi, een solide middenveld en gecontroleerd positiespel in de achterste linie een ijzersterke indruk.

Fout van de keeper

De vrouwen uit Etten-Leur spelen countervoetbal, maar het lijkt de tactiek die voor de kwaliteiten binnen deze selectie het beste resultaat oplevert. Bavel-trainer Jim Verhaart: ,,Ik verwacht dat DSE dit jaar promoveert en dat verdient deze ploeg ook. We speelden tegen een betere tegenstander. Het is alleen jammer dat we het door een fout van de keeper zo snel hebben weggegeven. Zij herstelde zich overigens goed. Onze start was slordig. Hierna ging het beter, maar we konden ze geen pijn doen. Ons doel is om uit de degradatiezone te blijven. Als we hoger eindigen, is dat mooi meegenomen.’’

Eerste klasse D De vrouwen van OVV’67 mochten zondagochtend al vroeg acte de présence geven voor de uitwedstrijd tegen Hontenisse. Een reis van uur en twintig minuten, met als aanvangstijd 10.30 uur: het menu voor de eersteklasser. Een sportief begin van de zondag. Beide ploegen manifesteren zich in de middenmoot, dus de winnaar van het duel zou een mooie stap op de ranglijst kunnen zetten. De Oosteindse ploeg moest echter haar meerdere erkennen in de thuisspelende ploeg, dat met 3-2 zegevierde. Door de nederlaag blijven de vrouwen van OVV’67 steken op een zevende plaats in de eerste klasse, met negen punten uit acht duels.