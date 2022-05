Bavel krijgt er zeven tegen, DSE kan het kampioenschap bijna niet meer mislopen

Hoofdklasse B

Fortuna’54 - Bavel 7-0 (4-0).

Bavel had een offday en dat resulteerde in een pijnlijke uitslag. Jim Verhaart wil niet te lang bij de wedstrijd stilstaan. ,,We kwamen niet onder hun druk uit en toen we snel een aantal tegengoals kregen zag je het vertrouwen uit het elftal verdwijnen. We moeten snel met het team bespreken wat er mis gaat en hoe we de laatste wedstrijden beter kunnen spelen.”

Nuenen - DSE 1-4 (0-2). 0-1 Senna el Messaoudi, 0-2 Colina van der Steen, 1-3 Fleur van Schaik, 1-4 Van der Steen.

,,Een vrij simpele overwinning,” zo begint DSE-leider Marcel van Heest. ,,We spelen een van onze beste eerste helften uit het seizoen. Na tien minuten staan we al 0-2 voor, die voorsprong verzuimen we alleen uit te breiden. In de tweede helft zijn we verder gegaan met ons goede spel, maar vergeten we wederom te scoren. Uit hun tweede kans scoor Nuenen de aansluitingstreffer waardoor het toch even billenknijpen wordt. Gelukkig scoren we snel de 1-3 en toen was de wedstrijd klaar. Nu gaat de volle focus op volgende week, bij één punt zijn we namelijk kampioen.”

Eerste klasse D

UDI'19/CSU - OVV’67 5-2 (1-1). 1-1 Femke Bol, 3-2 Femke Bol.

Volgens OVV’67-aanvoerder Rebecca van Aalst was de uitslag geflatteerd, maar ze baalde vooral van de scheidsrechter. ,,Het was een hele sportieve wedstrijd, maar hij floot hem gewoon kapot. Beide ploegen hadden er last van dus dat is geen excuus. We waren vandaag net niet goed genoeg.”