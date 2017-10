Bavel haalt uit tegen Were Di, JEKA toont veerkracht tegen Baardwijk

Waspik - GSBW 4-1 ((1-1)- 1-0 Luuk Molenschot, 1-1, 2-1 Guido van de Hoven, 3-1 en 4-1 Steven Molenschot. Waspik was veel sterker. Toch zat trainer Marco van Dijnsen zenuwachtig op de bank. "Na die vroege 1-0 vergaten we het af te maken."

JEKA - Baardwijk 4-2 (1-1)- 1-0 Stefan van Dongen, 1-1 en 1-2, 2-2 Van Dongen, 3-2 en 4-2 Randy Klees. JEKA-trainer Bas Liebregts had een pluim voor Randy Klees, die tekende voor zijn vierde seizoenstreffer. "Vorig jaar nog A-junior, nu lekker in vorm."

Bavel - Were Di 7-0 (2-0)- 1-0 Falco Fokkema, 2-0 Rob Adriaansen, 3-0 Bob Brooymans, 4-0 Fokkema, 5-0 en 6-0 Luuk Oomen, 7-0 Wout Horsten.

"We weten wat we kunnen," aldus Bavel-trainer Vrolijk. "Behoud blijft het eerste doel. Alles wat meer is, is meegenomen."