Bavel en JEKA maken er een spannende strijd van: ‘Publiek heeft zich volgens mij vermaakt’

En dus overheerste tevredenheid bij JEKA-trainer Ivo van Moergestel, die ruiterlijk toegaf dat het geboden veldspel niet groots was: ,,Misschien was het de spanning, of wellicht omdat het een derby was, maar vooral voor rust was het eigenlijk tenenkrommend. Na rust waren er wat meer kansen over en weer, dus eigenlijk is de 1-1 in mijn ogen de terechte eindstand.”