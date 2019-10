Bavel en DSE-vrouwen trekken slechte lijn door, OVV'67 geeft het na rust weg

HOOFDKLASSE B

Maarssen - DSE 2-0 (0-0) 1-0 en 2-0 Sarina Pua.

De vrouwen uit Etten-Leur hadden pech in het Utrechtse Maarssen. Volgens DSE-trainer Peter Baan had meer ingezeten. “Na de eerste tien minuten was de wedstrijd in evenwicht”, zag Baan. “Maarssen zette hoog druk, maar we konden daar goed onderuit voetballen. Nadat ons een strafschop werd onthouden, misten we ook nog een goede kans op de 0-1.”