Bavel dankzij eerste punt niet langer hekkensluiter, ook DSE knokt zich naar punt

Bavel - Fortuna’54 1-1 (1-1) 1-0 Manousch Michielsen, 1-1 Fortuna'54.

Bavel-trainer Mark van Gils was opgelucht en blij. “We hebben ons vandaag van de laatste plaats geknokt”, was hij verheugd. “In de eerste helft was het wat onrustig, maar in de tweede helft kregen we meer grip.” Tien minuten voor tijd stopte Ivanka Puik nog een strafschop namens de thuisploeg.