Bavel blijft steken op brilstand: ‘Een uur langer spelen en het had nog 0-0 gebleven’

Hoofdklasse B

Woezik - Bavel 0-0.

Dat het bij Bavel nog niet heel lekker loopt mag duidelijk zijn. Bavel-trainer Jim Verhaart schoof het dan ook niet onder stoelen en banken. ,,Laten we het erop houden dat we elkaar twee weken voetballend niet hebben kunnen vinden’’, opende Verhaart. ,,Ik denk dat we nog een uur konden doorspelen met beide teams en het dan nog steeds 0-0 had gestaan. Simpele dingen als in de voeten spelen, opendraaien en doorspelen, het lukte allemaal niet.”

Verhaart gaat verder: ,,We speelden tegen een jeugdig elftal en dan moet je rustig blijven. De bal het werk laten doen en de tegenstander laten lopen. Het werkte totaal niet vandaag en ik heb geen idee waar het aan lag. De beleving bij de meiden daar maak ik me verder geen zorgen over, want die weten heel goed wat er van hen wordt verwacht.

Toen de trainer tot slot gevraagd werd of er nog wel iets bijzonders gebeurd was moest hij een beetje lachen. ,,Ik heb alweer geel gekregen voor commentaar op de scheidsrechter’’, vertelde Verhaart. ,,We zijn weer op volle sterkte na vandaag. We gaan ons nu voorbereiden op FC Eindhoven. Het zal een lastige wedstrijd worden waarin we de rust moeten bewaren en zodra we aan de bal komen het tempo zullen omgooien. Ik denk dat we dan zeker kansen zullen hebben op een mooi resultaat.’’, sloot Verhaart af.

Eerste klasse C

Schijf - Always Forward 1-4 (0-0). 1-4 Lotte Godrie.

Er is tijd nodig voor Schijf dat het seizoen niet lekker begonnen is ,,Uiteindelijk kunnen we het niet meer belopen en krijgen we binnen tien minuten vier doelpunten tegen’’, zei Schijf-trainer Ton van Dongen. ,,Het is voor ons echt zaak om die stap te gaan zetten om aan te haken bij onze tegenstanders. Wij spelen een uitstekende eerste helft en hebben zelfs de kansen gehad om de score te openen. We hebben uitstekende spitsen die nu tegen betere verdedigers komen te staan. De eerste klasse is echt wennen voor ons’’, sloot Van Dongen af.

Witkampers - BSC 6-0 (3-0).

,,Witkampers is een ploeg die vorig jaar gedegradeerd is uit de hoofdklasse en die ploeg is een stukje verder dan ons’’, vertelde BSC-trainer Mark van Gils. ,,Witkampers beweegt makkelijker en speelt zichzelf goed vrij. De druk stond er constant op bij ons. Wij hebben keihard gewerkt en geknokt negentig minuten lang. Het is een wedstrijd om van te leren. Een wedstrijd om beter van te worden. Wij willen als ploeg beter worden. We zijn eerste klasse gaan spelen om ons te ontwikkelen. Niet elke wedstrijd zal dan even leuk zijn maar je kan er veel van leren’’, aldus Van Gils.