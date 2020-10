Bavel blijft ook foutloos tegen Beek Vooruit, Maas scoort er vier voor Cluzona tegen FC Tilburg

tweede klasse eTot zondagmiddag was kansen verzilveren een moeilijke opdracht voor Cluzona dit seizoen. Tegen FC Tilburg werd het 6-2. RBC pakte in eigen huis de eerste punten van het seizoen, terwijl Bavel, de andere promovendus, na drie wedstrijden nog altijd foutloos is. Bij buurman Beek Vooruit werd er met 1-3 gewonnen.

WSC - Kruisland 2-0 (0-0). 1-0 en 2-0 Soufian Bakkali.

,,We lieten het zelf liggen, hadden voldoende kansen maar we waren niet scherp genoeg of stuitten op de WSC-doelman die met een aantal geniale acties uitpakte”, zag Kruisland-assistent Mounir El Fahmi. Bij een 0-0 stand werd een doelpunt van Kruisland-speler Faris Ouaddaf afgekeurd wegens duwen.

Cluzona - FC Tilburg 6-2 (2-2). 1-0 Aaron Dekkers, 1-1 FC Tilburg, 2-1 Ruben Maas, 2-2 FC Tilburg, 3-2 en 4-2 Maas, 5-2 Tom Sanen, 6-2 Maas.

Cluzona-trainer Marcel van der Sloot zag zijn ploeg dit keer wel kansen afmaken. ,,Wel lekker om een keer te winnen, ja. Een dikverdiende zege bovendien, al waren de tegengoals misschien nog wat knullig.”

TSC - VOAB 2-2 (0-1). 0-1 Stijn van Laarhoven, 1-1 Axel Theuns, 1-2 Van Laarhoven, 2-2 Ryan Snoeren (pen.).



RBC - Madese Boys 4-0 (2-0). 1-0 Tayeb Lakbir, 2-0 Madese Boys (e.d.), 3-0 Assad el Harti, 4-0 Lars de Voogd.

,,We zitten in een fase waarin het allemaal net even tegenzit", verzuchtte Made-trainer Dion Schuurmans. ,,We zijn zeker niet van het veld getikt, hebben geprobeerd in de tweede helft nog het één en ander te forceren maar het zat er niet in. We blijven hard werken om uit dit dalletje te komen.”

JEKA - Rijen 1-3 (0-1). 0-1 Luc Heestermans, 1-1 Roman Talboom, 1-2 Marc Jacobs, 1-3 Thomas Dols.

,,Al na drie minuten kreeg Randy Klees (JEKA, red.) rood en kon het strijdplan de prullenbak in. Na rust zijn we keihard blijven knokken en hebben alles op de aanval gegooid met de gelijkmaker in de 88ste minuut als resultaat. Helaas ging het daarna alsnog mis. De energie die we tegen Rijen op hebben kunnen brengen moet ons de komende weken van de nul punten afhalen,” aldus assistent Stephan van de Velde, die JEKA-trainer Ivo van Moergestel (in thuisquarantaine) verving. Rijen-trainer Freddy Kruijs was vooral tevreden over de eerste helft; ,,Na rust was het minder en mochten we uiteindelijk nog blij zijn met de 1-2 en 1-3".

Beek Vooruit - Bavel 1-3 (1-1). 0-1 Daan Diepstraten, 1-1 Jorn Sweres, 1-2 Sander van Gils, 1-3 Niek Akkermans (pen.).

Bavel reisde met zes punten uit twee wedstrijden met flink wat vertrouwen af naar Prinsenbeek. De ploeg van Coen Rijppaert liet in de negentig minuten op het Beekse kunstgras zien dat hun bliksemstart geen toeval is. Het liet Beek Vooruit het spel maken om na elke fout genadeloos toe te slaan. Bijvoorbeeld toen Joost Schalk na een kwartier de bal in de voeten van Daan Diepstraten speelde. Die schoot direct raak: 0-1.

Vlak voor rust zorgde Jorn Sweres nog wel voor de 1-1. Hij nam de bal vanaf een meter of 25 vol op de rechterslof. Voetballend wist Beek Vooruit amper een gat te slaan in de Bavelse muur. Na een offensief van de thuisploeg in het eerste kwartier na rust ging de druk vanuit Beek Vooruit liggen. Niet veel later bleek de Beekse defensie wederom een kraan die een loodgieter behoeft, tegen het lekken. Sander van Gils tekende voor de 1-2, waarna Bavel nog twee kansen kreeg. Het derde doelpunt viel een klein kwartier voor tijd, nadat een verdediger de bal op zijn arm gekopt kreeg en Niek Akkermans vanaf elf meter scoorde. Bavel staat nu al op negen doelpunten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Akkermans had een goed gevoel over dit seizoen, maar deze competitiestart verrast hem. ,,We hebben meerdere spelers die makkelijk scoren en staan achterin goed.” Bavel staat nu dan wel aan kop, maar om ze tot kampioenskandidaat te bombarderen vindt Akkermans veel te opportunistisch. ,,Behoud is het doel.”

Volledig scherm Niek Akkermans scoorde tegen Beek Vooruit zijn 200ste doelpunt voor Bavel. © Bavel

Uno Animo - Roosendaal afgelast.

Alle standen, uitslagen en programma’s in het amateurvoetbal vind je op HollandseVelden.nl Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.