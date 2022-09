Bavel begint seizoen met nederlaag: ‘Puntje hadden we wel verdiend’

,,Het is een hele leuke en spannende pot geweest voor de neutrale kijker. Alleen voor Bavel iets minder’’, legt trainer Jim Verhaart uit. ,,Het ging erg gelijk op. We wisten dat als er een keer gescoord zou worden er meerdere doelpunten zouden volgen. Als team hebben we veel moeite met met de ruimte achter de verdediging.”

,,Wij scoren de 1-0 en vanaf de aftrap scoort Someren meteen de 1-1. De aftrap die daar dan weer op volgt scoort Someren ook meteen de 1-2", vervolgt de trainer. ,,Als we niet leren van onze fouten dan wordt het natuurlijk erg lastig. Het was een open pot. Als we dezelfde fouten niet hadden gemaakt was de wedstrijd misschien anders afgelopen. De wedstrijd was moeilijk maar een puntje was terecht geweest.’’

Aan vertrouwen heeft het niet gelegen bij de ploeg van Verhaart, want zijn team heeft een aantal uitstekende bekerwedstrijden achter de rug. ,,In die duels speelden we mooi combinatievoetbal en wisten we de vrije ruimte goed te vinden. Sommige tegenstanders waren net gepromoveerd dus we hadden ook niet al te veel weerstand. Je weet dan als ploeg dat de competitie weer van start gaat en je er dan zal moeten staan. De ploegen in de competitie zitten er bovenop dus moet je fel en alert zijn. We waren vandaag te slordig in de passing en kregen het niet rond gewerkt. Het is nu zaak om de rug te rechten en volgende week weer volop met vertrouwen tegemoet te gaan’’, aldus Verhaart.

Bavel - ST SV Someren/NWC 2-4 (0-0). 1-0 Manousch Machielsen, 2-2 Suze Krekelberg.