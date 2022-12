Bavel als koploper de winterstop in, Be Ready moet de batterij opladen

Derde klasse BWederom wist Be Ready niet te winnen. De ploeg van Angelo Ernst verloor met 2-1 van GSC/ODS en gaat met de twaalfde plek de winterstop in. Ernst baalde ervan, maar bleef positief: ,,Het spel is goed, de resultaten minder.” Alleen SC Emma, dat met 4-1 verloor van winterkampioen Bavel, staat onder de ploeg uit Hank.

GSC/ODS - Be Ready 2-1 (0-1). 0-1 Robin van der Noort.

Ernst zag dat zijn ploeg goed aan de wedstrijd begon: ,,We kwamen tot kansen en ook volledig terecht op voorsprong.” Robin van der Noort was de gevierde man aan de zijde van Be Ready. De ploeg uit Hank dacht de voorsprong ook nog te verdubbelen, maar de 2-0 werd afgekeurd. ,,Onterecht”, volgens Ernst.

De tweede helft kende een totaal ander gezicht. GSC/ODS voerde de boventoon. ,,We werden door de tegenstander teruggedrongen en kwamen niet meer aan voetballen toe”, zag Enrst. Dit resulteerde in twee doelpunten voor GSC/ODS en uiteindelijk de derde nederlaag voor Be Ready. ,,Erg zonde. Vooral omdat de eerste helft duidelijk voor ons was”, baalde Ernst.

Handhaven

Terugkijkend op de eerste seizoenshelft is Ernst over het algemeen tevreden over de eerste seizoenshelft, al mist er wel iets belangrijks. ,,Over de hele linie ben ik positief. We werken hard en er is duidelijk progressie te zien in het spel. We hebben alleen te weinig punten verzameld. In totaal hebben we maar één keer gewonnen in elf wedstrijden. Dat is niet voldoende.” Daar tegenover stonden zes gelijke spelen en drie nederlagen.

De winterstop komt niet ongelegen voor Be Ready. ,,We kunnen nu even de batterij opladen. Dat is fijn. Daarnaast zullen twee belangrijke ervaren jongens na de winterstop terugkeren van blessures. We hebben een erg jong team, we misten volwassenheid.” Ernst is optimistisch over de tweede seizoenshelft. ,,Na de winterstop staan er veertien finales op ons te wachten. Het ligt gelukkig in deze competitie erg dichtbij elkaar, als je twee keer achter elkaar wint, kun je gelijk veel plekken klimmen. Ons doel is om te handhaven. Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken.”

Dubbeldam - Madese Boys 3-1 (2-1). 1-0 Rick de Bruijn.

,,Het is heel zuur dat we weer uit verliezen”, reageerde Madese Boys-trainer Arjan Kwaaitaal. ,,We komen 1-0 voor, maar daarna lijkt het alsof er een bepaalde onzekerheid in de ploeg sluipt. Hierdoor verliezen we uiteindelijk de wedstrijd. Komende seizoenshelft zal het, met name in de uitwedstrijden, beter moeten.”

DIA - SV Reeshof 1-2 (1-1). 1-1 Ties de Bont.

,,We hebben amper kansen weggegeven, maar toch verliezen we”, analyseerde verliezend trainer Alkan Uzun. ,,Een gelijkspel was meer op zijn plek geweest. Het spel biedt wat we laten zien biedt wel perspectief. Ik ga dus met een positief gevoel richting de tweede seizoenshelft.”

Bavel - SC Emma 4-1 (2-0). 1-0 Donny van Gool, 2-0 Imre Timmerman, 3-1 Milo de Kort, 4-1 Niek Akkermans.

Koploper Bavel heeft gedaan wat er van hen verwacht werd tegen de laagvlieger SC Emma. Bavel-trainer Coen Rijppaert is tevreden. ,,De eerste helft hebben we volledig gedomineerd. De tweede helft hebben we geconsolideerd en de wedstrijd afgemaakt. Een verdiende overwinning.”

Terheijden was dit weekend vrij.