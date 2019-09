Bavel als enige zonder puntenverlies, Gilze revancheert zich bij UVV'40

zondag 3BMet zes punten uit twee duels mag Bavel spreken van een geslaagde competitiestart. Na de thuiswinst op ZIGO werd gisteren Virtus in eigen huis met 0-1 geklopt. Be Ready bleef bij RCD, dat twee spelers met rood zag vertrekken, op 2-2 steken. Gilze haalde met 1-4 uit bij UVV. Oosterhout opende het seizoen met en teleurstellende 1-1. Groen Wit was vrij.

Virtus - Bavel 0-1 (0-1) 0-1 Sander van Gils.

“Gezien onze doelrijpe kansen, hadden we bij rust op 0-5 moeten staan,” zag Bavel-trainer Coen Rijppaert. Zijn collega Siva Ken Aigbosuria was het met hem eens. Hij verweet zijn ploeg slordigheid in de passing en machteloosheid voorin.

RCD - Be Ready 2-2 (1-1) 1-0 Mitch Bos, 1-1 Thomas Vergunst, 2-1 Shujendly Martis, 2-2 Richard Jansen.

“We hadden hier dik moeten winnen", vond Be Ready-trainer Marco Verschuren. “RCD gooide er na de 2-2 flink wat fysiek in met twee rode kaarten als gevolg. Dat hadden we gewoon moeten uitbuiten.”

ZIGO - Irene’58 1-1 (1-1) 0-1 Arné van de Elshout, 1-1 ZIGO.

“We waren beter dan ZIGO en hadden hier ruim moeten winnen,” zei Irene'58-trainer Paul van Dijk. “Eigen schuld, we zouden medekoploper zijn geweest. Niet dat mijn ploeg kampioenaspiraties had, maar met twee gewonnen potjes hadden we een lekker begin gehad.”

UVV’40 - Gilze 1-4 (1-1) 1-0 Tim Brillenburgh Wurth, 1-1 Sander de Kock, 1-2 Remco van Hoek, 1-3 Willem van Eijck, 1-4 Tom van Gestel.

“De 1-0 van UVV’40 was een wereldgoal, het was tevens hun enige kans”, zag Gilze-trainer Jeremy Buchly. “Wat bij ons vorige week allemaal fout ging, lukte wel tegen UVV'40.”

Emma - Oosterhout 1-1 (0-1) 0-1 Yamani El Aharchaou, 1-1 Johan Versluis.

Oosterhout-trainer Richard van Gils sprak van zuur puntenverlies. “Voor rust waren we veel sterker, maar we drukten het overwicht te weinig uit in goals. In de tweede helft gingen we te veel mee in het opportunistische spel van Emma. Johan Versluis scoorde in de slotseconde na een forse dekkingsfout de 1-1. Er werd daarna niet meer afgetrapt.”

Groen Wit was vrij.