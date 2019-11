Bavel alleen aan kop dankzij Groen Wit, Virtus afgedroogd na rust

Oosterhout - Bavel 1-2 (0-0) 1-0 Dennis van Munster, 1-1 Niek Akkermans, 1-2 Luuk Oomen.

“Alleen aan kop, mooi", was de blije reactie van Bavel-trainer Coen Rijppaert. De trainer zag Oosterhout als een goede ploeg, waar pas een kwartier voor tijd afstand van werd genomen. “Na de 1-2 kregen we wat kansen op meer, maar dan zou de uitslag geflatteerd zijn geweest.” Oosterhout-trainer Richard van Gils sprak van een moeilijke fase waarin zijn ploeg verkeerde. “We knokten keihard. Bavel was niet beter, maar we mochten best wat gelukkiger zijn in het benutten van de kansen. Terecht kwamen we op 1-0, een voorsprong die we te snel weer uit handen gaven.”