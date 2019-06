Bavel 2 krijgt onverwachte herkansing, Schijf-vrouwen handhaven zich in tweede klasse

nacompetitie vrouwenvoetbalOndanks dat Bavel 2 de finale tegen SSS’18 verloor, blijft de eerste klasse nog altijd een optie voor de club.het nog altijd spelen voor een plaatsje in de eerste klasse. Doordat ‘t Zand het tweede vrouwenteam uit de eerste klasse haalt, mag de ploeg van trainer Rens Bogers aankomende week op herkansing tegen de vrouwen van het Zeeuwse Hontenisse. Schijf bleef voor de derde keer op rij foutloos in de nacompetitie en speelt ook volgend seizoen tweede klasse.

Bavel 2 - SSS’18 1-3 (1-1) 0-1 Rian Eijckmans, 1-1 Birgit van Oosterbosch, 1-2 en 1-3 Isabelle Hengst.

Vooraf was bij Bavel 2 bekend dat er eventueel nog een finale kans zou komen. ,,Je gaat de wedstrijd dan toch iets anders in, je weet dat je eventueel nog een laatste vangnet hebt”, vertelde Bavel-trainer Rens Bogers. Desondanks was de nacompetitiewedstrijd tegen tweedeklasser SSS’18 verre van saai. ,,We zijn helaas nooit echt in ons eigen ritme gekomen. Het was meer een vechtwedstrijd, iets wat de tegenstander uit Overloon beter onder controle had.”

Schijf - Nuenen 2 3-2 na verlenging (2-2 eind) 0-1 Nuenen 2, 1-1 Lotte Godrie (pen.), 2-1 Fieke Jacobs, 2-2 Nuenen 2, 3-2 Godrie.

Na eerder Keer en Aurora uit te schakelen, won Schijf ook van het tweede elftal van Nuenen. Opnieuw was Lotte Godrie goud waard voor de dames van Schijf.

Hans Schouw nam eenmalig het roer over bij Schijf-vrouwen omdat trainer Jan Dircken op vakantie was. ,,We stonden aardig onder druk tegen een goed voetballende ploeg”, zag Schouw. ,,Wij moesten natuurlijk als tweedeklasser handhaven, zij mochten promoveren.”

,,Onze keepster speelde een wereldpartij en redde een aantal keer uitstekend”, vervolgde Schouw. ,,Nuenen kwam weliswaar al vroeg op voorsprong, maar op basis van strijd en inzet kwamen we terug via een terechte penalty. Dat Nuenen 2 vlak voor tijd, overigens geheel terecht, op gelijke hoogte kwam, was voor ons een domper om de verlenging in te gaan.”

In de verlenging zorgde een wereldgoal van Lotte Godrie voor de handhaving van Schijf. Schouw: ,,Lotte kapte haar tegenstander uit en schoot bewust vanaf een meter of 25 de kruising in. Daarna was het bij ons vrouwen en kinderen eerst. De 3-2 hebben we uiteindelijk met succes kunnen verdedigen.”

Lotte Godrie (links, op archiefbeeld) bezorgde Schijf met een wereldgoal de handhaving.

Zo handhaafde Schijf zich alsnog via de nacompetitie, daar waar het in de winterstop nog verre van lijfsbehoud verwijderd was. ,,Door een dramatische eerste seizoenshelft met blessures en zwangerschappen zag het er niet naar uit dat we ons eventjes zouden handhaven. Na de winterstop begonnen we vrij veel wedstrijden te winnen en pakte we zelfs de derde periodetitel. Doordat de competitieopzet zo in elkaar zit dat de laatste twee ploegen degraderen en de twee ploegen daarboven sowieso nacompetitie moeten spelen, kregen we helaas met de andere play-offs te maken.”