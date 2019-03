De 28-jarige rechtsback van Beek Vooruit heeft de afgelopen jaren steeds een groot feest kunnen vieren. In 2016 won zijn carnavalsvereniging de Grote Optocht van Boemeldonck voor het eerst, een jaar later werd hij met Beek Vooruit kampioen in de derde klasse en vorig jaar was het CV De Zimkus die weer in de prijzen viel.