Barry Perk maakt hattrick in 350ste wedstrijd voor HSC'28, ook hattrick Rick van Batenburg

HSC’28 - Aardenburg 9-1 (4-0). 1-0 en 2-0 Barry Perk, 3-0 Bob van den Bemt, 4-0 Sander Feijen, 5-0 Bas Aekermann, 6-0 Tobie Hopmans, 7-0 Roel Bekink, 8-0 Perk, 9-0 Hopmans. 9-1 Benedikt van de Walle.

“Het is prachtig dat Barry Perk in zijn 350ste wedstrijd voor HSC’28 een hattrick wist te maken. We hebben de tegenstander compleet weggespeeld’', vertelde HSC’28-trainer Anton Verweij.