Baronie zonder hoofdtrainer in nacompetitiefinale: ‘Ik zat echt in een tweestrijd’

Tweede klasse D Laatste competitie­wed­strijd met gedachten bij de nacompeti­tie: ‘Zaten er niet lekker in’

De goede flow van Gilze is een week voor de start van de nacompetitie onderbroken door CHC. Een 1-4 nederlaag in eigen huis is natuurlijk een slechte generale, maar trainer Joep van den Ouweland gelooft nog in een goede première. ,,Hierdoor laten wij ons niet uit het veld slaan.”