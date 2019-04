Baronie zit in een dip en raakt koppositie kwijt, Halsteren haalt uit

Ruben Brugmans, topschut­ter van het herrezen Alliance

10:00 Als een feniks herrijst het Roosendaalse Alliance uit zijn as. Gestorven als roemrijke zondagverening met een haast mythisch verleden (eerste klasse), opgestaan als ambitieuze zaterdagclub. Klaar om vanaf de grond (vierde klasse) naar grote hoogten op te stijgen. Een van de spelers die de wedergeboorte van dichtbij meemaakt is de 22-jarige Ruben Brugmans. Hij is met twaalf goals de huidige topscorer van het herboren Alliance.