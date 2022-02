Baronie worstelt zich langs Silvolde en grijpt periodetitel

De eerste helft was weinig verheffend. Baronie begon met nieuweling Roman Witting als vervanger van Moustafa Mohammad in de punt van de aanval. Hij kreeg een schotkans in het strafschopgebied, maar schoot ongecontroleerd naast en over het doel. De bezoekers wachtten de Bredanaars op en probeerden het af en toe uit de counter, met weinig succes.

Na rust begon Baronie onrustig. De ploeg van Jurriaan van Poelje ging te veel mee in het fysieke spel van de middenmoter uit de Achterhoek en kwam zodoende niet in zijn eigen spel. Het is een herkenbaar beeld van voor de coronapauze, toen Baronie ook steeds lang tegen de 1-0 aan hikte, omdat ploegen inzakten. Die openingstreffer viel echter steeds wel, zo ook vanmiddag.

Het was uitgerekend Mejres, die na twee maanden al terugkeerde van een voetbalavontuur op Malta, die de score opende. Een minuut na zijn invalbeurt kreeg hij de bal een paar meter buiten het strafschopgebied voor zijn voeten. Hij legde hem goed en haalde uit. De bal zeilde prachtig in de kruising. Even later kreeg Mejres een grote kans om zelfs voor de 2-0 te tekenen, maar zijn inzet was te slap. Het spel bleef onrustig tot het laatste fluitsignaal. De drie punten bleven echter wel in Breda.