Baronie wint en klimt één plaats, Halsteren afgelast

Groene Ster-Baronie 0-2 (0-0) 0-1 Cheyondre Richardson, 0-2 Gianni Tiebosch.

De doelpunten vielen in Limburg pas in de laatste twintig minuten. Ruim een kwartier voor tijd werd Cheyondre Richardson op rechts bereikt. Richardson trok naar binnen en schoot diagonaal in voor de 0-1. Niet veel later besliste Gianni Tiebosch het duel. Na een fraaie aanval werd Tiebosch vrij voor de keeper gezet. De dartele middenvelder omspeelde de doelman en werd door laatstgenoemde gevloerd. Tiebosch ging zelf achter de bal staan, schoot aanvankelijk op de vuisten van de goalie maar was in de rebound wel trefzeker.