Baronie weet na ruim 400 minuten te scoren, Halsteren verliest in extremis

Zaterdag 2E Klundert ontluisterend zwak in derby met Prinsenland

16:05 Klundert raakt met de week dieper in de problemen in de tweede klasse E. De formatie van Martijn van Galen verloor de derby tegen Prinsenland met 2-4. Kort voor de pauze sloegen de veel sterkere bezoekers tweemaal kort achter elkaar toe, via Jacco de Gast en Michael Heskens.