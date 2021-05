Baronie versterkt zich met voormalig PSV-talent Bob Melis: ‘Wil plezier en zelfvertrouwen terugvinden’

Een versterking voor Baronie met een indrukwekkend cv: de 21-jarige Bob Melis speelde in de jeugd van Willem II/RKC, NAC én PSV. De technisch begaafde, aanvallend ingestelde speler komt over van tweededivisionist De Treffers en wil in Breda vooral het plezier in het spelletje terugvinden.

Tilburger Melis was een van de grootste talenten van NAC en werd in 2016 overgenomen door PSV. Daar speelde de middenvelder samen met onder meer Cody Gakpo en Jordan Teze en trainde hij onder bijvoorbeeld Ruud van Nistelrooy en Mark van Bommel. Melis wist het tot de onder 19 te schoppen, maar in 2019 kwam het tot een afscheid.

Gevormd in de jeugdopleidingen van maar liefst drie bvo's leerde hij veel. ,,Op voetbalgebied leer je van iedere trainer wat. Mark van Bommel was geweldig als trainer, hij deed alles voor zijn spelers. Mentaal heb ik het meest geleerd van Eric Hellemons en Martijn Reuser. Eric was mijn trainer in de onder 15 bij NAC en benadrukte dat voetbal veel meer is dan alleen talent hebben of een goede techniek. Dat het gaat om heel hard moeten werken.”

Mentale fitheid

Toch kijkt hij niet alleen maar met plezier terug op die tijd. ,,De eerste zeventien jaar was het geweldig. Daarna heb ik last gehad van wat dingen die buiten het voetbal om lagen. Blessures, ik liep een knieblessure op en moest geopereerd worden aan mijn meniscus, maar ook mentale fitheid. Het was een vicieuze cirkel waar ik niet uit kwam.”

,,Na die blessure kwam ik terug, maar ging het niet zoals ik wilde. Toen heb ik een paar klappen gehad ”, wil hij niet te veel in detail treden. ,,Ik had moeite om echt in mezelf te geloven, was minder zelfverzekerd. De laatste twee jaar maak ik daar weer stapjes in. Bij PSV heb ik met een mental coach gewerkt, toen ik daar weg ging twee jaar terug ging het redelijk goed.” Bij De Treffers, in de tweede divisie, vervolgde Melis zijn carrière. Mede door corona werd ook dat niet wat hij ervan verwachtte.

Dichter bij huis

,,In maart, april kreeg ik te horen dat ik niet kon blijven. Toen heb ik de tijd genomen om na te denken wat ik wil. Wil ik nog zoveel reizen voor voetbal? Toen heb ik de keuze gemaakt om dichter bij huis te gaan voetballen. Op zoek naar een club waar ik me lekker bij voel. Welke clubs hier uit de buurt spelen op aardig niveau? Zo kwam ik op Baronie”, vertelt de in Tilburg woonachtige Melis.

,,Ik nam contact op met Baronie en heb er meegetraind”, vervolgt Melis. ,,En ik zag wel toekomst in het team. Het is een gezellige club. Ik zie de kans om daar weer minuten te gaan maken en het spelplezier terug te vinden.” En het zelfvertrouwen. ,,Als ik gewoon mijn best doe en er echt voor ga, een wedstrijdje of 20, 25 kan voetballen, dan komt dat zelfvertrouwen vanzelf weer”, verzekert hij.

Selectie Baronie nu rond De selectie van hoofdklasser Baronie kent weinig wijzigingen ten opzichte van vorig seizoen. Riad Elloukmani vertrekt naar Goes, Bjorn Quartel stopt. Daarvoor kwamen de nieuwelingen Achraf Ouaddaf en Daniël Noels. Daarmee was de selectie rond. Totdat het belletje van Melis kwam. Ruimte in de selectie ontstond omdat talent Aurelio van Gool de overstap maakt naar het beloftenteam van Willem II.