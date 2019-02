Baronie versterkt zich met NAC-talent en ziet ‘garantie op doelpunten’ verlengen

transferIn de selectiesamenstelling voor volgend seizoen heeft Baronie een belangrijke slag geslagen. Zo hebben vijf spelers, waaronder de twee sterspelers uit de voorhoede, Jorik Mijnhijmer en Moustafa Mohammad, toegezegd ook volgend seizoen het shirt van de Bredase club te dragen. Bovendien is de eerste versterking bekend: Jules Molenschot komt over van Jong NAC.

Molenschot (19) maakt sinds 2013 deel uit van de jeugdopleiding van NAC. Daarvoor speelde hij in de jeugd van Baronie. Daar keert hij komende zomer dus terug. ,,Jules is een multifunctionele speler die op het middenveld of in de achterhoede uit de voeten kan”, legt hoofdtrainer Jurriaan van Poelje uit. ,,Hij heeft een aantal keer meegetraind en is absoluut een versterking. Ik denk dat hij het best uit de voeten kan op het middenveld: hij heeft rust aan de bal en heeft heel veel voetbalvermogen.”

Lees ook Baron Mekkaoui vertrekt naar Kozakken Boys Lees meer

Daarnaast is koploper Baronie vorige week begonnen met de evaluatiegesprekken. Grote meevaller voor de financieel noodlijdende ploeg is dat topscorer Jorik Mijnhijmer (twaalf goals) en vleugelflitser Moustafa Mohammad (zeven goals) ook volgend seizoen bij Baronie blijven. De twee aanvallende steunpilaren spelen sinds afgelopen zomer voor Baronie. Mijnhijmer kwam over van Achilles Veen, waar hij was beland na avonturen bij Dongen, Dinteloord en zijn eerste club JEKA. Mohammad keerde na een jaartje Dongen terug bij de club waar hij doorbrak.

‘Fantastisch nieuws’

Van Poelje noemt het aanblijven van zijn twee aanvallers ‘fantastisch nieuws’. ,,Dat is voor ons super belangrijk. Jorik heeft al een hoop doelpunten gemaakt, Moes heeft er een hoop voorbereid. Samen zij zij onze garantie op doelpunten. Nizar Mekkaoui was niet te behouden (hij vertrekt naar Kozakken Boys, red.), dus zijn we blij dat we deze twee belangrijke spelers wel langer aan ons kunnen binden.”

Het zijn niet de enige twee spelers die hebben toegezegd te blijven. Ook verdedigers David Vermeulen en Wouter Prent spelen ook volgend seizoen voor Baronie, net als middenvelder Aart Veldhof. Daarmee blijft de as van het elftal intact.