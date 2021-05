Baronie versterkt zich met ‘grootste talent uit de regio’

transferHoofdklasser Baronie heeft de eerste versterking voor volgend seizoen binnen en daar zijn ze op De Blauwe Kei maar wat trots op. ,,Hij is het grootste talent uit de regio, daar ben ik zeker van”, is trainer Jurriaan van Poelje lyrisch over zijn nieuwe speler: Achraf Ouaddaf.

Ouaddaf is een bekende voetbalnaam in de regio. Anis (25) en Faris (23) braken door bij Victoria’03, maar spelen inmiddels bij respectievelijk Rood-Wit (eerste klasse) en SC Kruisland (tweede klasse). Jongere broertje Achraf (19) heeft Oudenbosch eveneens verlaten en speelt bij Unitas’30 in de JO19-1.

Van Poelje zag het talent aan het werk en was meteen gecharmeerd. ,,Nizar Mekkaoui (oud-speler van Baronie) komt uit Oudenbosch en had me er al eens op gewezen. Hij viel me meteen een keer op. Nu is het de tijd dat wij jongens uitnodigen of aangeboden krijgen die we testen. Dat hebben we met Achraf ook gedaan. Ik had het na één training al gezien.”

Diepte en creativiteit

,,Hij is precies wat we zoeken, deze jongen heeft bepaalde kwaliteiten die je niet vaak ziet. Hij is niet bang om aangespeeld te worden, waar dan ook op het veld. Hij raakt de bal niet kwijt, heeft lef, kan vanaf de flank tussen de linies komen, maar heeft ook diepte en creativiteit. Hij is het grootste talent uit de regio, daar ben ik zeker van”, is Van Poelje overtuigd van de kwaliteiten van de jongste Ouaddaf-telg.

Ouaddaf is in de selectie van Baronie de vervanger van Riad Elloukmani. De middenvelder die vorig seizoen overkwam van Unitas’30 vertrekt nu alweer en gaat naar Goes. ,,De rest van de selectie blijft bij elkaar, alleen Bjorn Quartel stopt”, vertelt de trainer.

Assistent-trainer

Nog een wijziging bij Baronie, maar dan langs de kant: Van Poelje krijgt een nieuwe assistent-trainer. Daan Uithof verlaat de staf vanwege een verhuizing. Zijn vervanger is geen onbekende in het Bredase voetbalwereldje: Bas Liebregts. De man die in zijn eerste jaar als trainer van JEKA meteen kampioen werd, stopte in 2019 als hoofdtrainer omdat de werkzaamheden niet te combineren waren met zijn maatschappelijke carrière. Van Poelje: ,,Bas wil graag hier de uitdaging aan gaan.”

Volledig scherm Bas Liebregts © ron magielse / pix4profs