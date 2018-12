Baronie verslaat Unitas in topper, Braber op dreef bij zegevierend Halsteren

De twee goals van Baronie vielen in de tweede helft. Eerst belandde een vrije trap van Moustafa Mohammad via een Unitas-lichaam in het doel, vervolgens schoot Jorik Mijnhijmer er zelf een vrije trap in: 2-0. Gemert won ook (van RKAVV), waardoor de ploeg van Reinald Boeren op doelsaldo aan kop blijft. Het verschil is vier treffers.