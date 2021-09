Baronie verslaat Moerse Boys, Halsteren houdt drie punten over in Achterhoek

zondag hoofdklasse bBaronie tegen Moerse Boys was alleen in kilometers een derby. Een lome wedstrijd zonder al te veel strijdlust eindigde in 2-0 voor de Bredase koploper. Voor de tweede keer op rij pakte Halsteren in de Achterhoek een driepunter. De formatie van Erwin de Nijs won bij RKZVC met overtuigende 0-3 cijfers. Een rode kaart voor Jurik Zimmerman op slag van rust was het enige minpunt.

Baronie - Moerse Boys 2-0 (1-0). 1-0 Moustafa Mohammad, 2-0 Mark Schuit.

Moerse Boys wachtte Baronie op de middellijn op. ,,Dan moeten wij ze maar stukspelen", was de analyse van Baronie-trainer Jurriaan van Poelje. Over de eerste helft was hij niet ontevreden, hoewel het niet bepaald een traktatie voor de neutrale toeschouwer was. Beide ploegen begonnen aftastend, naarmate de wedstrijd vorderde nam Baronie de touwtjes in handen. Vijf minuten voor rust braken de groenen de ban. Jason Tjien-Fooh legde een bal vanaf de rechterkant piekfijn op het hoofd van Moustafa Mohammad. Die kopte raak, in een week waarin bekend werd dat de spits Baronie in januari achter zich laat voor een Australisch voetbalavontuur.

Volledig scherm Marvin de Beer (Moerse Boys) vloert Baronie-speler Bram Umar. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Baronie had moeite om het verschil in individuele kwaliteit uit te drukken op het veld. Van Poelje had gehoopt na rust het overwicht steviger in handen te krijgen, maar zag zijn ploeg daarvoor veel te slecht spelen. Het werd in het slot van de wedstrijd zelfs nog spannend, toen Moerse Boys met een uitbraak en wat vrije trappen gevaarlijk werd. Baronie gooide de wedstrijd in de laatste seconden alsnog in het slot, met een doelpunt van invaller Mark Schuit op aangeven van Mohammad.

Volledig scherm De tribune van sportpark De Blauwe Kei in Breda. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Baronie boekte de vijfde driepunter op rij en gaat stevig aan kop. Moerse Boys bungelt in de onderste regionen met twee punten. ,,We wisten dat dit geen makkelijke pot zou worden, maar we wel wat kansjes zouden krijgen. Dat is gebleken", constateert captain Goossens na afloop. ,,Maar we missen met Daan en Cas van den Broek (allebei geblesseerd, red.) de nodige creativiteit.” Hij hield toch een goed gevoel over aan de wedstrijd, aangezien Moerse Boys de koploper liet zweten. ,,Hopelijk kunnen we dit gevoel meenemen en ons zo snel mogelijk veilig spelen.’’

RKZVC - Halsteren 0-3 (0-2). 0-1 Jeroen Beerendonk, 0-2 en 0-3 Fouad Idabdelhay.

In de eerste helft was Halsteren dominant. De in het verdedigingscentrum gestarte Jeroen Beerendonk kopte na ruim een halfuur uit een hoekschop de 0-1 binnen. Even later hoefde Fouad Idabdelhay enkel zijn voet tegen de bal te zetten, nadat de Gelderse doelman een hoge voorzet van Dennis Verheijen had gemist: 0-2.

Een domme overtreding van de geïrriteerde Jurik Zimmerman zorgde voor een heel andere tweede helft waarin Halsteren het meer van de counter moest hebben. Kort voor het einde zorgde Idabdelhay voor de definitieve beslissing: 0-3. De Nijs ziet zijn team met de week groeien. ,,We maken progressie in het speltype dat we voor ogen hebben.”