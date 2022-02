Baronie verliest voor het eerst in twee jaar, Moerse Boys wacht nog altijd op eerste driepunter

,,Heel erg lang geleden”, luidt het antwoord van Baronie-trainer Jurriaan van Poelje op de vraag wanneer hij met zijn ploeg voor het laatst heeft verloren. In de twaalfde wedstrijd van dit seizoen ging de ongeslagen status eraan. Vorig coronaseizoen verloor Baronie niet. We moeten terug naar 2020 voor de laatste competitienederlaag. ,,Maar het hoort erbij. Er was weinig op af te dingen. Je kunt niet het hele seizoen lang in topvorm zijn. Vandaag kwamen we vooral na rust moeizaam aan voetballen. Voordeel is dat de concurrenten gelijkspelen, de schade blijft beperkt. We kijken weer naar volgende week, een belangrijke wedstrijd tegen Halsteren.”