Baronie verliest van Nuenen na dramatische openingsfase

Hoofdklasse BBaronie heeft voor het eerst dit seizoen in eigen huis verloren. Nuenen kwam na ruim een kwartier al met 0-2 voor, David Vermeulen verzorgde tien minuten voor tijd de enige Bredase treffer: 1-2.

Baronie speelde een uitermate moeizame eerste helft. Nuenen was niet naar Breda gekomen om, zoals de meeste tegenstanders doen, de bus te parkeren, maar met aanvallende intenties. Daar had de verdediging van de thuisploeg moeite mee. Binnen een minuut was het al raak. Matt Bolhuis kreeg alle ruimte om van net buiten het strafschopgebied met scherp te schieten en deed dat in de korte hoek: 0-1.

Binnen het kwartier werd die score al verdubbeld. Wederom kreeg een aanvaller van Nuenen alle vrijheid. Dit keer was het Antoni Forner Cuenca die van dichtbij binnen kon werken. In het half uur dat daarop volgde tot aan de rust bleef Baronie problemen hebben met het goed organiseren van de eigen organisatie en de druk van de Nuenense aanvallers. De koploper kreeg zelf nog wat kansen, maar ook Nuenen had mogelijkheden om het net te vinden.

In de eerste helft had Baronie-trainer Jurriaan van Poelje Aart Veldhof moeten brengen voor de geblesseerde Mark Schuit. Een verdedigende middenvelder voor een aanvallend ingestelde teamgenoot. Na rust bleef vleugelaanvaller Jason Tjien-Fooh in de kleedkamer, hij werd vervangen door Wouter Prent. Twee verdedigende wissels dus van Van Poelje, waarschijnlijk met als doel meer grip te krijgen op de wedstrijd.

Die grip kwam er. Tot veel grote kansen leidde dat echter lange tijd niet, Nuenen was uit de tegenstoot wel gevaarlijk. Het bleef eenrichtingsverkeer en de 1-2 hing in de lucht. Die viel vrij laat: tien minuten voor tijd. Een knappe steekpass van Noël de Graauw op Bram Umar, die de bal goed voorlegde. Stormram David Vermeulen werkte binnen. De slotfase stond in het teken van een Bredaas offensief. Daar ontstonden flink wat kansen uit, waaronder een grote voor aanvoerder Jaimy Kankam. Het bleef echter 1-2.